Senza licenza e con la disoccupazione in tasca | il mago delle truffe immobiliari nella rete della Guardia di Finanza
Un uomo senza licenza e disoccupato è stato individuato dalla Guardia di Finanza come il presunto responsabile di truffe immobiliari online. Si presentava come un esperto del settore, pubblicava annunci sui social e conduceva trattative tramite chat. La polizia ha sequestrato documenti e dispositivi elettronici durante le perquisizioni. Le indagini sono in corso per verificare altri eventuali casi collegati.
Si presentava come un professionista del settore, pubblicava annunci accattivanti sui social e gestiva trattative via chat. Peccato che l’uomo, un cittadino italiano di 63 anni residente nel forlivese, non avesse alcun titolo per farlo. I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Il governo non ti sta regalando nulla, sta comprando la tua localizzazione digitale permanente. reddit
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