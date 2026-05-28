Senza licenza e con la disoccupazione in tasca | il mago delle truffe immobiliari nella rete della Guardia di Finanza

Notizia in breve

Un uomo senza licenza e disoccupato è stato individuato dalla Guardia di Finanza come il presunto responsabile di truffe immobiliari online. Si presentava come un esperto del settore, pubblicava annunci sui social e conduceva trattative tramite chat. La polizia ha sequestrato documenti e dispositivi elettronici durante le perquisizioni. Le indagini sono in corso per verificare altri eventuali casi collegati.