Aziende svuotate e soldi riciclati | anche Udine nella rete scoperta dalla Guardia di finanza

Nella provincia di Udine, così come in altre zone, la Guardia di finanza ha avviato un’indagine che coinvolge diverse aziende. L’inchiesta riguarda una presunta rete societaria che avrebbe svuotato aziende in difficoltà, sottraendo beni e denaro, con l’intento di evitare il pagamento delle tasse e di reinvestire capitali di provenienza illecita. Le autorità hanno effettuato ispezioni e sequestri nell’ambito di questa operazione, che si inserisce in un’indagine più ampia coordinata con altre province.

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C’è anche Udine tra le province finite nell’inchiesta della Guardia di finanza di Treviso su una presunta rete societaria costruita per svuotare aziende in crisi, sottrarre beni e denaro, aggirare il fisco e reinvestire capitali di origine illecita. Un sistema che, secondo le Fiamme gialle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scoperta dalla Guardia di Finanza una banca clandestina gestita dalla malavita cinesiLa Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato a Padova una banca clandestina gestita da un'associazione a delinquere di matrice cinese dedita al... Udine, aggressione in via Sabbadini: interviene la Guardia di FinanzaUn uomo di 33 anni è stato aggredito da un giovane straniero nel tentativo di sottrargli dei beni personali in via Sabbadini, nella zona dell’ex... Bancarotta e autoriciclaggio. Aziende in crisi svuotate e tasse non pagate: sequestri per 4,7 milioni di euro alla banda di business angelTREVISO - I numeri sono impressionanti: 12 indagati, 30 aziende coinvolte, sequestri per 4,7 milioni di euro. Sono questi i contorni del nuovo filone di indagini sull'imprenditore padovano ... ilgazzettino.it Le grandi aziende tecnologiche hanno tagliato 80.000 posti di lavoro e hanno incolpato l'IA — Gli esperti dicono che il vero problema è che le aziende sono sovradimensionate dal 25% al 75% reddit Il capo premia i dipendenti con una ‘pioggia’ di soldi: Sul tavolo del gala aziendale sono state svuotate valigette con 26 milioni di dollariLa Henan Kuangshan Crane Co., Ltd, azienda cinese nota a livello mondiale per la produzione di gru e attrezzature per la movimentazione dei materiali, ha distribuito oltre 180 milioni di yuan (circa ... ilfattoquotidiano.it