Giornata del Mare a Gaeta il convegno della Guardia di Finanza con Musumeci e i vertici delle istituzioni marittime

Il 15 aprile a Gaeta si svolgerà un convegno dedicato alla Giornata del Mare, organizzato dalla Guardia di Finanza presso la Scuola Nautica della Caserma “Cavour”. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni marittime e del governo regionale. Durante l’incontro saranno affrontati temi legati alla tutela delle risorse marine e alla sicurezza nel settore marittimo. La giornata si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali dedicate al mare.

Gaeta, 14 aprile 2026 – La Guardia di Finanza celebrerà la Giornata del Mare 2026 con un convegno tematico in programma mercoledì 15 aprile a Gaeta, presso la Scuola Nautica della Caserma “Cavour”. L’iniziativa, promossa dal Comando Generale del Corpo, metterà al centro tre assi: sicurezza del mare, sostegno all’economia del settore marittimo e salvaguardia del patrimonio ambientale marino. Secondo il programma, gli ospiti arriveranno entro le 9, mentre alle 9:20 è previsto l’arrivo del comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. Cinque minuti più tardi è atteso il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, accolto insieme alle altre autorità del Corpo presenti all’evento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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