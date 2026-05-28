A Senigallia sono stati affissi cinquanta poster contro la guerra lungo le strade della città. L'iniziativa ha coinvolto diverse zone, rendendo visibili immagini e messaggi di protesta. Le affissioni sono state effettuate senza autorizzazioni ufficiali e sono state rimosse nel corso della giornata. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o agli organizzatori dell'operazione.

? Punti chiave Come possono cinquanta poster trasformare le strade in un campo di battaglia simbolico?. Chi sono gli artisti internazionali che hanno firmato questa sfida visiva?. Perché il collettivo CHEAP ha scelto proprio Senigallia per questa azione?. Quale legame unisce la memoria della Resistenza ai nuovi messaggi politici?.? In Breve Evento ANPI il 29 maggio con Mabel Morri per presentare il libro Disobbedite con generosità.. Progetto curato dal collettivo CHEAP in collaborazione con la Scuola di Pace V.Buccelletti.. Iniziativa legata all'anniversario del primo voto alle donne e della nascita della Repubblica.. Nuova call per artisti Conflitto e Cura aperta fino al 12 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia si tinge di arte: 50 poster contro la guerra nelle strade

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