Brera si tinge di arte | profumi e omaggi per la Design Week

Durante la Milano Design Week, il quartiere di Brera sarà protagonista di un evento che unisce arte e creatività. Nei giorni 22 e 23 aprile, la Boutique Spa Caudalie di Via Fiori Chiari 14 ospiterà un appuntamento dedicato ai profumi e agli omaggi, offrendo ai visitatori un’occasione di scoperta tra atmosfere sensoriali e atmosfere artistiche. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi che animano il quartiere in questa settimana di design.

Il cuore pulsante di Brera si prepara a un incontro tra estetica e creatività nei giorni 22 e 23 aprile, quando la Boutique Spa Caudalie in Via Fiori Chiari 14 aprirà le porte a un evento speciale che fonde il mondo del profumo con l’energia della Milano Design Week. Tra le ore 14 e le 18, i visitatori potranno assistere alla trasformazione artistica della vetrina grazie all’intervento dal vivo di Caroline Tomlison, mentre le hostess di, posizionate strategicamente tra Via Fiori Chiari e Via Brera, distribuiranno omaggi esclusivi. L’incontro tra l’arte del gesto e l’essenza delle vigne. La celebrazione della bellezza come espressione artistica quotidiana, nata dall’unione di emozioni, sensi e gesti concreti, trova la sua massima espressione nel dialogo tra il marchio francese Caudalie e.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brera si tinge di arte: profumi e omaggi per la Design Week Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Evento - Milano da Scrocco; Evento - Milano da Scrocco. FuoriSalone, Brera conquista il designPiù di duecento le iniziative del quartiere, dove parte la sperimentazione del FuoriSalone Passport per accedere agli eventi, ma non è un salta-coda. panorama.it Design Week, il Salone del Mobile di Milano si unisce all'arte: «Libri di luce» a Brera, la scultura circolare di Es DevlinUna grande biblioteca di luce firmata dalla visionaria Es Devlin nel cuore di Brera. L’installazione di Bob Wilson, Mother, al Castello Sforzesco con le musiche di Ärvo Part, quella di Paolo ... milano.corriere.it Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e impresa si incontrano. Il 23 aprile alle 18:45, interviene Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno A - facebook.com facebook ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com