A Taurianova si prepara l’undicesima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari, che si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Durante l’evento, le strade del centro verranno dipinte con opere di artisti provenienti da diversi Paesi, trasformando le vie in una mostra d’arte a cielo aperto. La manifestazione coinvolge artisti che realizzano dipinti su strada con tecniche tradizionali, attirando visitatori e appassionati.

Taurianova si appresta a diventare una galleria d’arte diffusa tra il 31 luglio e il 2 agosto 2026, ospitando l’undicesima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari. L’evento, che vede la partecipazione di artisti da tutto il mondo, è organizzato dall’Associazione Amici del Palco con l’obiettivo di trasformare le strade della città in un percorso espositivo unico. L’estetica dell’umano tra spiritualità e realtà quotidiana. Il tema scelto per questa edizione, intitolato Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto, spinge i partecipanti a una riflessione che va oltre la semplice tecnica pittorica. La direzione artistica, guidata da Antonella Larosa, ha delineato una sfida agli artisti: tradurre in immagini una dimensione spirituale che non scappi dalla realtà, ma che sappia abitarla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova si tinge di colori: l’arte dei Madonnari conquista le strade

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