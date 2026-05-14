Senigallia lutto per la Vigor | scompare Aldo Manfredi

A Senigallia si piange la scomparsa di Aldo Manfredi, figura nota nel panorama locale. La camera ardente è stata allestita presso una struttura comunale, dove cittadini e conoscenti si sono riuniti per rendere omaggio. La famiglia di Manfredi, composta dai figli e altri parenti stretti, ha espresso il proprio dolore in queste ore. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa. La salma sarà successivamente trasferita per i funerali.

? Domande chiave Chi erano i figli e la famiglia che oggi piangono la perdita?. Dove è stata allestita la camera ardente per il cordoglio cittadino?. Quando si terranno le esequie nella chiesa di Santa Maria della Pace?. Come cambierà il futuro della Vigor senza la sua guida storica?.? In Breve Familiari coinvolti moglie Miriam e figli Massimo e Marco.. Camera ardente presso la Casa Funeraria Il Cipresso in via Po 129.. Funerali venerdì 15 maggio alle ore 16.30 in chiesa Santa Maria della Pace.. Gestione storica del club legata al tessuto sociale di Senigallia.. Senigallia piange una figura storica del suo sport: ieri è venuto a mancare Aldo Manfredi, l’indimenticabile presidente della Vigor Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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