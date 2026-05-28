Sempre più turisti a Bari da gennaio oltre un milione di pernottamenti | Boom di visitatori dalla Polonia

Da gennaio a maggio 2026, le strutture ricettive di Bari hanno registrato oltre un milione di pernottamenti, secondo i dati di Pay Tourist. Si osserva un aumento dei visitatori, con un incremento particolare di turisti provenienti dalla Polonia. La città ha visto un afflusso crescente di visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nei primi cinque mesi, le strutture hanno accolto un numero consistente di ospiti, evidenziando una stagione turistica in crescita.

Le strutture ricettive della città di Bari hanno fatto registrare, dal 1° gennaio al 28 maggio 2026, oltre 1 milione di pernottamenti, secondo le cifre del portale Pay Tourist. In tutto si tratta di 1.005.321 (265.907 da italiani e 739.414 da stranieri), a fronte dei 817.974 nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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3 GENNAIO 2026 BARI - TURISMO IN CRESCITA OLTRE 2,6 MILIONI DI PERNOTTAMENTI NEL 2025

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