Boom di turisti a Parma tra il 25 aprile e il 1° maggio | oltre 6 mila visitatori in Pilotta 4.500 visite per la mostra di Brian Eno

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 25 aprile e il 1° maggio, Parma ha registrato un aumento di visitatori nei principali siti culturali. Il complesso della Pilotta ha accolto oltre 6.100 persone, mentre la mostra dedicata a Brian Eno ha attirato circa 4.500 visitatori. Il castello di Torrechiara ha registrato oltre 4 mila ingressi, e complessivamente nel Ducato di Parma e Piacenza si sono contate circa 42 mila presenze nei castelli della zona.

Oltre 6 mila e 100 visite al complesso monumentale della Pilotta, 4.500 per la mostra di Brian Eno, oltre 4 mila visitatori per il castello di Torrechiara, ben 42 mila visitatori nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Boom dei turisti nei due week end del 25 aprile e del 1° Maggio a Parma e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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