Boom di turisti a Parma tra il 25 aprile e il 1° maggio | oltre 6 mila visitatori in Pilotta 4.500 visite per la mostra di Brian Eno

Tra il 25 aprile e il 1° maggio, Parma ha registrato un aumento di visitatori nei principali siti culturali. Il complesso della Pilotta ha accolto oltre 6.100 persone, mentre la mostra dedicata a Brian Eno ha attirato circa 4.500 visitatori. Il castello di Torrechiara ha registrato oltre 4 mila ingressi, e complessivamente nel Ducato di Parma e Piacenza si sono contate circa 42 mila presenze nei castelli della zona.

Oltre 6 mila e 100 visite al complesso monumentale della Pilotta, 4.500 per la mostra di Brian Eno, oltre 4 mila visitatori per il castello di Torrechiara, ben 42 mila visitatori nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza. Boom dei turisti nei due week end del 25 aprile e del 1° Maggio a Parma e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate "My Light Years", la prima mostra europea di Brian Eno a ParmaDal 1° maggio al 2 agosto, Parma ospita l’universo sonoro e visivo di Brian Eno attraverso “ SEED” e “ My Light Years”, realizzat i dal Comune di... Brian Eno svela l’installazione site-specific “SEED” e la sua prima mostra europea “My Light Years” a ParmaBrian Eno a Parma per SEED e My Light Years – foto di Michele RiccominiPARMA – Dal 1° maggio al 2 agosto, Parma ospita l’universo sonoro e visivo di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Boom di turisti per il weekend del 1° maggio a Rimini; Napoli vola nel ponte del 1° maggio: boom di turisti e città sempre più protagonista; Napoli incanta il mondo, superati i 500 mila arrivi: verso il boom di turisti il primo maggio; Primo Maggio: boom di turisti . Hotel verso l’80% di occupazione. AGLIE' - Boom di turisti al Castello nel ponte del 1 maggio: oltre 4600 ingressi - FOTOIl castello è celebre per i suoi eleganti saloni affrescati, gli arredi originali e il vasto parco all’inglese che lo circonda, perfetto per passeggiate rilassanti ... quotidianocanavese.it Cilento, boom di turisti ma la Bussentina resta una trappola: code chilometriche al viadottoIl primo weekend di maggio conferma l'attrattività del Cilento e del Golfo di Policastro, ma riaccende le polemiche sui disagi della SS 517. Oltre 40 minuti di attesa al semaforo del viadotto Santo Li ... infocilento.it Oltreoceano i prezzi alla pompa di benzina e diesel sono saliti di oltre il 50% dall’inizio della guerra nel Golfo Persico: rincari più forti che nel resto del G7, che dipendono (anche) dal boom di esportazioni. E ai quali Trump potrebbe voler rimediare a modo suo - facebook.com facebook