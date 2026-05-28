Tra il 2015 e il 2025, nella provincia di Monza e della Brianza, la popolazione di età inferiore ai 15 anni è diminuita del 12%, passando da 124 mila a 109 mila. Nel medesimo periodo, gli over 64 sono aumentati da 181 mila a 209 mila. La presenza di stranieri è cresciuta, mentre il numero di giovani in età lavorativa si è ridotto. La popolazione più anziana rappresenta una quota sempre più ampia del totale.

Monza e Brianza, una provincia sempre più vecchia e perciò sempre meno persone in età lavorativa. Nel decennio 2015 - 2025, i giovani 0-14 anni sono scesi da 124 mila a 109 mila (- 12%), mentre gli over 64 salgono da 181mila a 209mila persone. La provincia di Monza e Brianza si posiziona al 4° posto del ranking regionale per invecchiamento, dopo Mantova, Cremona e Como e al 21° posto su 107 province a livello nazionale. Per contro, l’andamento di fecondità è passato da 1,46 figli per donna nel 2014 a 1,18. Intanto, negli ultimi dieci anni, la popolazione straniera cresce dall’8,4% al 9,4%; nella fascia 15-64 anni è l’11,3%, enfatizzando la rilevanza della componente straniera sulla popolazione in età da lavoro con relativi problemi di formazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempre più anziani. Crescono gli stranieri e i giovani ’rallentano’

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