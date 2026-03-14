Violenza di genere nell' Anconetano | crescono le richieste di aiuto vittime sempre più giovani

In provincia di Ancona, le richieste di aiuto legate alla violenza di genere sono in aumento, coinvolgendo sempre più giovani vittime. La situazione non si limita a episodi isolati, ma si manifesta come un fenomeno diffuso e radicato nel territorio. Le autorità e le associazioni stanno ricevendo più segnalazioni di casi di violenza contro le donne, evidenziando un problema che coinvolge diverse fasce d’età.

Presentato in Prefettura il Report 2026 della Rete Antiviolenza provinciale. Nel biennio 2024-2025 oltre 1.600 procedimenti per "Codice Rosso" e un aumento del 41% delle donne che si rivolgono ai centri specializzati. ANCONA – La violenza contro le donne in provincia di Ancona non è un'emergenza episodica, ma un fenomeno strutturale e pervasivo che richiede una risposta corale. È questo il quadro nitido, seppur drammatico, emerso questa mattina durante la presentazione del Report 2026 dell'Osservatorio della "Rete antiviolenza provinciale", svoltasi nella sede della Prefettura alla presenza delle principali autorità civili, giudiziarie e sanitarie del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Violenza di genere 133 richieste di aiuto A Napoli femminicidi raddoppiati. Coinvolti sempre più giovani, 9mila procedimenti per violenza di genereAll'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale Aldo Policastro ha tracciato il quadro sui procedimenti per violenze di genere;... Aggiornamenti e notizie su Violenza di genere nell'Anconetano... Temi più discussi: Violenza di genere: dal Governo quasi 7 milioni di nuove risorse; Violenza di genere: il report del Ministero sulle procedure delle procure; Violenza di genere, le procedure adottate dalle procure della Repubblica; Violenza di genere: i negozi Fastweb + Vodafone diventano punti di ascolto. Violenza di genere, nell’UE una donna su tre è vittima di abusi. Ma solo il 6 per cento di loro denunciaSecondo il report dell'Agenzia dell'UE per i Diritti Fondamentali restano alte anche le percentuali di donne vittime di violenza psicologica (29,9%) ed economica (20,3%). Ma solo il 6% di loro denunci ... eunews.it Violenza di genere: il fondo Women for Women ha già sostenuto oltre 500 donneNato nel 2022 sotto il cappello del Fondo Filantropico Italiano, Women for Women riunisce 16 donatrici e sostiene progetti che aiutano donne in condizioni di ... repubblica.it La Provincia Unica TV. . Sono oltre 150 le donne vittime di violenza seguite nel 2025 dalle associazioni che operano nell’area meratese. Fra di loro in crescita le madri aggredite dai figli in preda ad alcol o droga - facebook.com facebook Unimarconi e Fond. DoppiaDifesa presentano protocollo contro violenza di genere. x.com