A scuola a piedi o in bici | il percorso casa-scuola diventa un gioco di sostenibilità e autonomia

La scuola primaria Mattarelli di Fratta Terme ha partecipato per il terzo anno al progetto regionale

La scuola primaria Mattarelli di Fratta Terme ha aderito per il terzo anno consecutivo al progetto regionale "Piccoli passi che fanno strada", un'iniziativa che promuove il percorso casa-scuola a piedi, in bicicletta o in monopattino, all'insegna della sostenibilità, dell'autonomia e della vita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La scuola diventa laboratorio di sostenibilità, come luogo in cui sperimentare l’economia circolareNelle aule e nei laboratori dell’Istituto Alberghiero di Matera si è avviato un percorso che tiene insieme educazione, ambiente e cultura del...

Speciale Orientamento, il percorso di Rai Scuola tra scuola, lavoro e futuroUn’iniziativa pensata per accompagnare studenti e famiglie nella costruzione di scelte formative consapevoli.

Temi più discussi: Bambini maleducati: la mamma li punisce mandandoli a scuola a piedi per 7 chilometri; Ad Alba l'auto resta il mezzo più usato per andare a scuola: a piedi e in bici ci si sente meno sicuri; Siamo nati per camminare: progetto educativo; Giornata della Terra: a Usmate Velate tutti a scuola a piedi.

Pedibus, l’autobus che va a piedi ora arriva a OsteUna città più pulita, bambini più attivi e meno stress da traffico. A Montemurlo va avanti con convinzione il Pedibus, l’autobus che va a piedi e accompagna i bambini a scuola, grazie a genitori e ... lanazione.it

Bambini a scuola a piedi e da soliA scuola si va a piedi. Fa bene alla salute; all’autostima e aiuta a fare amicizia. Detto fatto. Ieri 190 alunni della scuola primaria Gramsci di Villa Fastiggi hanno aderito alla prima giornata del ... ilrestodelcarlino.it

Choc a scuola, l'uomo è stato aggredito dal ragazzino - facebook.com facebook

Di Laura Samani è uscito questa settimana “Un anno di scuola”, il suo secondo e apprezzatissimo film x.com