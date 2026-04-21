Cassiera scaraventata a terra durante la rapina poi l' aggressione ai Carabinieri | 31enne fermato con spray urticante

Durante una rapina in un negozio, una cassiera è stata scaraventata a terra. Nel tentativo di fermare i responsabili, alcuni Carabinieri sono stati poi aggrediti con spray urticante. L’uomo sospettato di essere coinvolto è stato infine fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta nel corso di un’azione di polizia volta a contrastare la rapina.

Una violenta rapina proseguita anche con un'aggressione ai Carabinieri si è conclusa con il fermo di un uomo. Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri della sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato uno straniero di 31 anni, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria, resistenza e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate L’incubo di Carnevale. Spray urticante in faccia, la rapina e le ustioni: "E’ successo durante il corso mascherato”Viareggio, 22 febbraio 2026 – «I soldi» ha detto l’individuo mascherato da «V per Vendetta». Tenta rapina al supermercato con spray urticante, giovane in manetteNel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026 l'addetto alla vigilanza di un supermercato di largo delle Fucine in centro ha chiesto l'intervento della...