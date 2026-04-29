Napoli il centro odontoiatrico di via Brin chiude | lasciati senza denti 150 pazienti | Abbiamo pagato

A Napoli, un centro odontoiatrico di via Brin ha sospeso temporaneamente le attività, lasciando senza cure circa 150 pazienti. La chiusura è stata annunciata come dovuta a lavori di manutenzione, ma non sono state comunicate date precise di riapertura. I pazienti riferiscono di aver già pagato impianti dal valore di circa 10.000 euro, senza sapere quando potranno completare i trattamenti.