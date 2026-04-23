Telecamere nei nidi svelano le strategie del cuculo gli ornitologi | Non trasporta le uova col becco

Un team internazionale di ornitologi ha installato telecamere nascoste nei nidi per osservare le abitudini del cuculo. Le immagini mostrano che l'uccello adotta due modalità distinte per deporre le uova, senza trasportarle nel becco. Questi studi forniscono dettagli sui comportamenti riproduttivi del cuculo, senza coinvolgere deduzioni o interpretazioni, limitandosi a descrivere le azioni osservate.

Telecamere nascoste nei nidi da un team internazionale di ornitologi svelano come il cuculo depone le uova adottando due strategie diverse. Lo studio ha analizzato 60 deposizioni avvenute in Finlandia. Smentito anche un mito che durava da secoli: non trasporta le uova col becco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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