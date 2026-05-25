Belen Rodriguez è stata eliminata dal cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, sostituita da Selvaggia Lucarelli. La decisione è stata comunicata prima della partenza del programma. La produzione ha annunciato che la giornalista sarà la nuova conduttrice del reality. La notizia ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico, mentre non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta. La nuova edizione inizierà con la presenza di Selvaggia Lucarelli come conduttrice.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a far discutere ancora prima della partenza. Il reality di Canale 5, che tornerà in una versione completamente rinnovata (e registrata ), sta vivendo settimane di indiscrezioni, cambi di rotta e decisioni che starebbero creando parecchio movimento dietro le quinte di Mediaset. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una notizia clamorosa: il nome di Belen Rodriguez, dato fino a poco tempo fa come favoritissimo per la conduzione, sarebbe improvvisamente uscito dai giochi. Al suo posto starebbe invece prendendo sempre più quota una figura che negli ultimi mesi ha conquistato spazio e fiducia all’interno dell’azienda: Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia assurda, Belen fatta fuori dall’Isola: al suo posto Selvaggia Lucarelli, è lei la nuova regina di Mediaset!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lei fuori, Belen nuova conduttrice”. Colpo di scena Mediaset: così si prende il programma storicoNelle ultime ore si è diffusa la notizia di un cambiamento nella conduzione di un programma storico trasmesso da un'emittente italiana.

“Belen nuova conduttrice”. Colpo di scena Mediaset: prende il suo posto nel programmaRecentemente, si è diffusa la notizia di un cambio nel cast di un noto programma televisivo.