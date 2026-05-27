Selvaggia Lucarelli all’Isola dei famosi al posto di Belén | Aveva rifiutato Mediaset l’ha corteggiata
Selvaggia Lucarelli potrebbe sostituire Belén come conduttrice dell’Isola dei Famosi. La giornalista avrebbe accettato l’incarico dopo che Mediaset avrebbe provato a convincerla, anche se lei aveva inizialmente rifiutato. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma le trattative sono in corso. La conferma arriverà nelle prossime settimane.
Emergono le prime indiscrezioni relative alla possibilità che sia Selvaggia Lucarelli a condurre la prossima edizione dell’Isola dei famosi. La giornalista avrebbe inizialmente rifiutato la proposta, per poi capitolare di fronte al serrato corteggiamento di Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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