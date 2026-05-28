I l colpo di scena è dietro l’angolo nelle nuove puntate di Racconto di una notte, la serie turca che ormai occupa tutta la settimana di Canale 5, in momenti diversi. Oggi e domani, giovedì 28 e venerdì 29 maggio, va in onda alle 16:05, sabato 30 maggio alle 14:40. Una decisione improvvisa di Mahir (Burak Deniz), pronto a sposare la donna che ama, rimette in discussione tutto. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Afet costringe Canfeza a scappare: cosa succede in “Racconto di una notte” Racconto di una notte, anticipazioni puntata 28 29, 30 maggio, trama episodi. Mahir raggiunge suo nonno Asaf (Kenan Bal) in ospedale per chiarire la questione del matrimonio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Selim, che tiene in ostaggio Sila, scopre che lei è incinta

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