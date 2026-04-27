Per Denial of Pregnancy si intende una forma di negazione così estrema da rientrare nella categoria del delirio. Come riportato dalla psichiatra americana Laura J. Miller nel saggio Infanticide: Psychosocial and Legal Perspectives on Mothers Who Kill, i sintomi fisici della gravidanza possono essere assenti o non percepiti dalla donna. Quando si presentano, vengono interpretati erroneamente. Alcune donne interpretano la sensazione di qualcosa che cresce dentro di loro come un cancro o un coagulo di sangue. Altre arrivano a pensare che i movimenti fetali siano i loro organi che si staccano all'interno del corpo. Pur trattandosi di un fenomeno poco discusso pubblicamente, i contributi scientifici a riguardo non sono mancati negli anni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Negazione della gravidanza, che cos'è la «denial of pregnancy» che può colpire una donna quando è incinta (ma lei non lo percepisce)

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