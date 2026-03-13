Fogna e manto stradale collassati Il cantiere che tiene in ostaggio la Roma bene

Da oltre un mese, via Nemea a Vigna Clara è parzialmente chiusa al traffico a causa di un crollo della condotta fognaria e del manto stradale dissestato. Il cantiere aperto sul posto ha bloccato il traffico nella zona, creando disagi ai residenti e ai passanti. La situazione riguarda una delle strade centrali del quartiere, interessata da un intervento di riparazione ancora in corso.

La strada è stata chiusa a inizio febbraio, intorno viabilità in tilt. Il municipio chiede senso unico alternato. Ecco quanto dureranno ancora i lavori Condotta fognaria danneggiata e fondo stradale dissestato. Per questo da oltre un mese via Nemea, nel cuore di Vigna Clara, è parzialmente chiusa al traffico. Stop al transito nel tratto compreso tra via degli Orti della Farnesina e via della Farnesina con il cantiere a tenere sotto scacco l’intero quadrante. Per residenti, studenti e famiglie che frequentano il liceo di zona, giro lungo e inevitabili disagi. Sarà così per almeno altri trenta giorni. L’intervento per riparare la strada della Roma “bene” si è rivelato più complesso del previsto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Vandalismo, notti insonni e aggressioni. La movida fuori controllo che tiene in ostaggio il Flaminio

Quel quartiere di Roma dove il fango tiene in ostaggio ville abitate da vip e circoli sportiviIl cielo che diventa scuro, i tuoni che rimbombano nell’aria, lo scrosciare intenso della pioggia.

Una selezione di notizie su Fogna e manto stradale collassati Il...

Temi più discussi: Genova, fogna a cielo aperto in via Cantore: ad oggi senza esito l'intervento di IRETI richiesto dal Comune; Vigna Clara, lavori in via Nemea: altri 30 giorni; Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; Favara, in Via Stabimento topi in libera uscita.

Modica. Al via i lavori di rifacimento manto stradale viadotti Costanzo e GuerrieriGiovedì e venerdì prossimi, 12 e 13 marzo, sono previsti interventi di scarificazione e di rifacimento del manto stradale sul viadotto Irminio -ponte ... radiortm.it

Rifacimento manto stradale nella zona del PeepA partire da mercoledì 11 marzo prenderà il via un intervento di rifacimento del manto stradale che interesserà la zona del Peep di Faenza, con modifiche alla viabilità programmate in tre fasi distint ... ravennawebtv.it

RTP Messina. . Da mesi secondo un esposto presentato da alcuni abitanti e secondo le segnalazioni del quartiere liquami fognari si riversano a Sant'Agata in via Caristi. Almeno una decina le segnalazioni. Non cambia la situazione. Cambia solo il destinatari - facebook.com facebook

Una non fa in tempo ad affacciarsi qui e pensa subito che sia una fogna. Da usare solo per seguire account molto selezionati. Incredibile come anche le teste migliori qui si presentino nel modo peggiore x.com