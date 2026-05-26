Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono scambiate accuse durante un confronto pubblico, mantenendo vivo il loro scontro. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la tensione tra le due donne non si è affievolita e si è manifestata in parole dure. L'alterco è avvenuto in un contesto pubblico, con entrambi che hanno ribadito le proprie posizioni senza cercare compromessi.

Se c’era chi pensava che, conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip, l’accesa rivalità tra Antonella Elia e la vincitrice Alessandra Mussolini si sarebbe placata, ad oggi queste speranze dimostrano di non avere alcun fondamento nella realtà. Stavolta a fare da cornice alle reiterate tensioni tra le due donne non è stato lo studio di Canale 5, ma i canali social delle rispettive celebrities. Tutto sarebbe cominciato dalla volontà di Alessandra Mussolini di organizzare una festa per celebrare il suo compleanno e, allo stesso tempo, organizzare una vera e propria reunion con tutto il cast del reality show che l’ha eletta vincitrice. Ospite in una live con Adriana Volpe, però, Antonella Elia - a cui chiaramente non è ancora andato giù il fatto di non aver vinto questa edizione del GF Vip - ha declinato l’invito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sei una rosicona": scontro Antonella Elia e Alessandra Mussolini dopo il GF Vip

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