Antonella Elia ha annunciato sui social che non parteciperà alla festa organizzata per celebrare la vittoria di una concorrente di un reality show. La festeggiata ha risposto con un commento in cui ha definito Elia “una mezza rosicona”. La celebrazione si terrà il 5 giugno, ma Elia ha deciso di non essere presente.

Il 5 giugno Alessandra Mussolini festeggerà la sua vittoria del Grande Fratello Vip ma Antonella Elia nelle scorse ore ha fatto sapere sui social che non parteciperà al party. Il motivo? Innanzitutto ha spiegato di aver ricevuto l'invito per telefono dal segretario dell'ex europarlamentare al quale aveva chiesto di mandarglielo. Ha poi rivelato che non lo ha mai ricevuto ufficialmente, probabilmente perché Alessandra Mussolini ha cambiato idea dopo che le ha dato più volte della gallina. A prescindere dall'invito la showgirl ha fatto sapere che non vuole assolutamente andare alla festa di Alessandra Mussolini. Il motivo? Perché ha provato rabbia per aver perso, sui social ha detto che non festeggia la vincitrice ma la contesta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia non vuole andare alla festa di Alessandra Mussolini, lei replica: “Sei una mezza rosicona”

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DIO SANTO. STO RESPIRANDO. NON CI POSSO CREDERE. #antofox #gfvip #adrianavolpe #antonellaelia .. x.com

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