Un intervento di circa un milione e mezzo di euro nel tratto di San Giacomo ha contribuito a portare a oltre sei milioni l’investimento totale dedicato al restauro delle mura urbiche di Città di Castello, avviato nel 2003. I lavori hanno riguardato il rafforzamento e il miglioramento delle strutture, rendendo il centro storico più curato e visibile. La somma complessiva comprende vari interventi nel corso degli anni.

Il milione e mezzo dell’intervento nel tratto di San Giacomo ha portato in tutto a oltre 6 milioni di euro l’investimento complessivo sostenuto finora per il restauro delle mura urbiche di Città di Castello iniziato nel 2003. "Con il consolidamento della cinta muraria di San Giacomo, il centro storico è ancora più bello", hanno detto ieri nel corso dell’inaugurazione istituzioni, enti e tecnici di fronte al tratto compreso tra porta San Giacomo e il Liceo Plinio il Giovane. Le opere, finanziate dal Ministero della Cultura, sono state eseguite dalla Soprintendenza e hanno restituito alla comunità tifernate in tutto il suo pregio uno dei monumenti più amati e ammirati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei milioni per rafforzare le mura: "Ora il centro storico è più bello"

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