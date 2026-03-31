Il nuovo centro storico di Bacoli con luci panchine e fioriere | gara di progetti per renderlo più bello

Il Comune di Bacoli ha indetto un concorso di idee per il rinnovamento del centro storico, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della zona attraverso l’installazione di luci, panchine e fioriere. La gara di progetti mira a coinvolgere diversi progettisti per proporre soluzioni che rendano l’area più accogliente e vivibile. La partecipazione è aperta a vari soggetti interessati a contribuire al progetto di riqualificazione urbana.

Il Comune di Bacoli vuole ridisegnare il suo centro storico. Il sindaco Josi Della Ragione lancia il concorso di idee. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Questa è la città italiana con il centro storico più bello di sempre (e non è Roma)Riconosciuta dall’UNESCO per la sua eccezionale ricchezza artistica e culturale, si conferma modello di tutela e vivacità urbana Nel panorama... Leggi anche: Fioriere e cartelli rotti. “Il nostro centro storico sotto l’assedio dei vandali” Tutti gli aggiornamenti su Il nuovo centro storico di Bacoli con... Discussioni sull' argomento Tre giovani architetti per ripensare il futuro di Bacoli (Na), ecco la proposta vincitrice del concorso di idee; Due milioni di euro per completare il Parco archeologico di Villa Ferretti, sulla costa di Baia; Campania: detenuti e volontari in campo con plastic free. Bacoli in 3 giorni in primavera: itinerario tra mare, storia e panorami dei Campi FlegreiUn viaggio di tre giorni a Bacoli, tra siti archeologici affacciati sul mare, passeggiate ... msn.com È davvero affascinante! Abbiamo indetto un concorso di idee per ridisegnare il Centro Storico di Bacoli. Ed ecco i primi risultati. Ci sono arrivati progetti urbanistici ed architettonici da tutta Italia, da tutta Europa. Ne siamo orgogliosi. Stiamo raccogliendo i lavori - facebook.com facebook