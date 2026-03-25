Djorkaeff | Inter? Vietato mollare Se molli ora sei morto Alla Roma il mio gol più bello

L'ex calciatore Youri Djorkaeff ha rilasciato una nuova intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del suo rapporto con l’Inter e della sua esperienza nella Roma. Ha dichiarato che lasciare l’Inter non è un’opzione e ha condiviso dettagli sulla sua carriera, compreso il gol che considera il più bello durante il suo periodo con la squadra giallorossa.

Djorkaeff. Youri Djorkaeff torna a parlare del suo legame indissolubile con l’ Inter in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’ex fuoriclasse francese ha ricordato con emozione la sua leggendaria rovesciata contro la Roma, definendola “ il gol più bello e incredibile tra i più di 200 realizzati in carriera “. Nonostante l’uscita dalla Champions, Djorkaeff vede un’ Inter solida nella corsa scudetto: “ Vedo una squadra che, se gioca bene, vince “, sottolineando però quanto pesi l’assenza di Lautaro Martinez sul rendimento di Marcus Thuram. Djorkaeff vede con favore la concorrenza interna rappresentata dai giovani Pio Esposito e Bonny, ritenendola uno stimolo benefico per la crescita di tutto il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati "Il mio gol più bello. Ora testa alla Coppa"Il piemontese Matteo Gerbaudo ha messo la firma sul primo gol dell’Ancona contro l’Atletico Ascoli. Roma, capitan Pellegrini agli scolari: "Il mio gol più bello? Quello del 3-0 nel derby"Entusiasmo, applausi e una raccomandazione: “Fate sport, non per forza il calcio”. Tutto quello che riguarda Alla Roma Argomenti discussi: Djorkaeff: Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far cresce il movimento serve aiuto dalle big. Djorkaeff: Inter, vincerai: ma è vietato mollare. Ecco cosa mi aspetto da ThuramVietato mollare adesso. L'imperativo all'Inter arriva da Youri Djorkaeff, direttamente dalle colonne della Gazzetta dello Sport. Purtroppo l'Inter è uscita dalla Champions, che è una competizione i ... msn.com Djorkaeff: Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far cresce il movimento serve aiuto dalle bigL’ex stella nerazzurra gioca già la sfida con i giallorossi L'Italia del calcio deve avere un campionato importante, non solo grazie agli stranieri, ma pure con i giocatori italiani. Thuram deve fare ... gazzetta.it