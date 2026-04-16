A Terni, molte persone con un lavoro faticano a coprire le spese mensili, mentre si registra un aumento di anziani soli. In un anno caratterizzato da impegni intensi, sono stati promossi interventi per rafforzare il supporto alle persone in difficoltà e per ridare dignità a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Le iniziative hanno cercato di creare maggiore vicinanza e solidarietà in un contesto segnato da una crisi diffusa.

Un anno “intenso e impegnativo” durante il quale “si è cercato rafforzare la rete di amicizia e vicinanza con i più bisognosi” e di “restituire dignità a chi per le difficoltà della vita sente di averla persa, pur nella complessità di una crisi diffusa”. È quanto emerso all’assemblea annuale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Multi SubPregnant With a Reborn Baby, She Used Elite Resources to Rewrite Their Fate

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