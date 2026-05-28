Sei giornate di musica jazz si svolgono tra il lago di Garda, le colline della Franciacorta e il centro di Brescia. La manifestazione coinvolge spazi architettonici e paesaggistici selezionati appositamente per valorizzare le performance. La musica non si limita all’ascolto, ma si integra con i luoghi che la ospitano, creando un’esperienza che unisce suoni e ambienti. L’evento si svolge in diverse location lungo il percorso, offrendo un calendario ricco di concerti.

Sei giornate tra lago di Garda, colline della Franciacorta e il cuore di Brescia, dove la musica non si limita a essere ascoltata, ma viene esaltata da contesti architettonici e paesaggistici scelti con cura. Torna Jazz on the road, progetto organizzato dall’omonima associazione culturale, col sostegno dei Comuni di Brescia, Desenzano del Garda, Padenghe sul Garda e Gussago e della Fondazione Asm ed enti privati che hanno permesso di arrivare ad 8 eventi su 12 gratuiti. Si parte il 10 luglio a Padenghe sul Garda, in piazza D’Annunzio, con la voce di Karima; l’11 luglio, a Desenzano del Garda, la musica inizierà alle 19, con la parata della Rusty Brass Band che accompagnerà il pubblico per le vie del paese, per poi condurlo verso il Castello, dove, alle 21,30, ci sarà il concerto di Sergio Cammariere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei giornate a tutto jazz. Dalla Franciacorta al Garda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ferrara: “Milan, mettere in discussione tutto a due giornate dalla fine deve far riflettere tutto l’ambiente”Dopo la partita tra Milan e Atalanta, Ciro Ferrara ha commentato che a due giornate dalla fine del campionato, il fatto che il Milan debba mettere...

Serie A, tutto aperto per la Champions: sei giornate alla veritàDopo la 32esima giornata di Serie A, le posizioni in classifica sono cambiate, lasciando aperta ancora la corsa per i posti in Champions League.

Si parla di: Sei giornate a tutto jazz. Dalla Franciacorta al Garda; Jazz on the Road 2026, dal 10 luglio sei giorni tra Garda, Franciacorta e Brescia.