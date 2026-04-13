Dopo la 32esima giornata di Serie A, le posizioni in classifica sono cambiate, lasciando aperta ancora la corsa per i posti in Champions League. Le squadre coinvolte si contendono i punti rimanenti nelle ultime sei giornate, con alcune che hanno migliorato o peggiorato le proprie prospettive in modo evidente. La lotta si fa più intensa e le classifiche si stanno consolidando in vista degli ultimi incontri di campionato.

La 32esima giornata di Serie A ha rimescolato le carte in tavola per i pass da conquistare per la Champions League, che, si sa, è la competizione più ambita da tutti i club calcistici. La squadra di Cristian Chivu, oltre ad aver quasi portato a casa lo scudetto, è già con due piedi nella competizione ed anche Antonio Conte vede il traguardo sempre più vicino, nonostante il pareggio contro il Parma al Tardini. Il Milan, se prima aveva quasi confermato il posto, dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese si trova avanti solamente di cinque lunghezze dalla quinta posizione. Il Como, dopo aver perso 3 punti fondamentali in casa contro l’Inter,...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A, tutto aperto per la Champions: sei giornate alla verità

Palermo, tutto pronto per il rush finale in Serie B! Sei giornate alla fine e obiettivo chiaro: la Serie A! Il focus sui rosaneroPulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro.

La spinta di Ciccio Graziani: “Arezzo, sei più forte. L’assalto alla serie B è tutto nelle tue mani”Arezzo, 2 aprile 2026 – Quattro partite alla fine, due punti di vantaggio sull’Ascoli e una sconfitta che ha riaperto tutto.

Dalla SERIE D alla CHAMPIONS con solo GIOCATORI PRIMAVERA su FC 26!