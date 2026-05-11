Dopo la partita tra Milan e Atalanta, Ciro Ferrara ha commentato che a due giornate dalla fine del campionato, il fatto che il Milan debba mettere tutto in discussione è un elemento che dovrebbe far riflettere l'intero ambiente. Ferrara, ex difensore e allenatore, si è espresso nel post-partita trasmesso su 'DAZN', senza aggiungere ulteriori opinioni o commenti.

Serviva una vittoria, al Milan di Massimiliano Allegri, ieri sera a 'San Siro' contro l'Atalanta di Raffaele Palladino per ripartire di slancio in zona Champions, anche alla luce dei successi di Juventus, Roma e Como. E invece il Diavolo ha fornito un'altra pessima prestazione, incassando un'altra sconfitta (2-3) che ha consentito alla squadra di Gian Piero Gasperini di operare l'aggancio in classifica ai rossoneri. Ora il Milan ha ancora il destino nelle sue mani. Per qualificarsi in Champions League dovrà però assolutamente battere Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa) nei 180° che restano per concludere il campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ferrara: “Milan, mettere in discussione tutto a due giornate dalla fine deve far riflettere tutto l’ambiente”

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Argomenti più discussi: Ferrara: Mettere in discussione a due giornate dalla fine qualcosa che era a portata di mano deve far riflettere tutto l’ambiente; Costacurta: Cacciare Maldini è stato un errore. Anche chi non lo conosce lo sa; Atalanta, Carnesecchi: Abbiamo fatto sembrare il Milan non una squadra da Champions, ma qualcosa di molto meno; Atalanta, Palladino: Abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grandi individualità.

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