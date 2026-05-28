Una donna è stata rinchiusa e violentata per tre giorni in un palazzo abbandonato a Roma. Dopo aver trovato il modo di scappare, si è rifugiata in strada in stato di shock. La polizia ha fermato cinque persone coinvolte nell’episodio.

Una donna di 32 anni di origine colombiana è stata rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato dove è stata più volte violentata da alcuni uomini che sono stati successivamente fermati dagli agenti della Squadra Mobile. L’episodio si è verificato a Roma, in un palazzo occupato in via Cesare Tallone, a Tor Cervara. La vittima, dopo gli abusi, è riuscita a fuggire in strada e a lanciare l’allarme. Roma, donna imprigionata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato La fuga in strada in stato di shock e il ricovero Il blitz della polizia nello stabile abbandonato Roma, donna imprigionata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato La tragica vicenda, ricostruita dagli investigatori della squadra mobile di Roma, ha avuto inizio lo scorso 19 maggio dopo un incontro avvenuto all’esterno di un ristorante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Segregata in un palazzo abbandonato a Roma e violentata per 3 giorni, poi fugge in strada sotto shock: 5 fermi

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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