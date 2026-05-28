Una donna è stata segregata per tre giorni in un edificio abbandonato e stuprata da un gruppo di uomini. La vittima ha riconosciuto gli aggressori, tutti extracomunitari irregolari, che sono stati fermati. Complessivamente, sono cinque le persone arrestate, mentre altre 11 sono state identificate. La donna ha riportato lesioni e ha fornito dettagli utili alle indagini. La polizia sta continuando le verifiche sui sospettati.

L'hanno fatta salire a forza su un furgone, strappandole di mano cellulare e documenti. L'hanno condotta in un edificio abbandonato in via Tallone, a Tor Cervara a Roma. Qui l'hanno tenuta segregata per tre giorni, stordendola con sostanze stupefacenti e costringendola a subire violenze sessuali dietro minacce di morte. Sono stati arrestati cinque irregolari di origine extracomunitaria, accusati di stupro di gruppo aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima. Altre undici persone, rinvenute all'interno dello stabile durante il blitz delle forze dell'ordine, sono state colpite da un provvedimento di espulsione: attualmente sono trattenute presso tre Cpr. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna segregata per tre giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco: 5 fermi

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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