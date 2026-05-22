Garlasco la difesa di Sempio prepara il contrattacco | pronte sei consulenze I pm chiedono ad Amazon la lista dei suoi acquisti

La difesa di Andrea Sempio ha predisposto sei consulenze tecniche, che saranno presentate all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, i pubblici ministeri hanno richiesto ad Amazon la lista degli acquisti effettuati dalla persona indagata. La nuova inchiesta riguarda il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, e rappresenta un aggiornamento rispetto alle indagini precedenti. Le consulenze e la richiesta di documenti si inseriscono nel quadro di approfondimenti che coinvolgono direttamente l’indagato.

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Sono pronte e verranno depositate all’inizio della prossima settimana le sei consulenze tecniche della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L’indagine della Procura di Pavia è stata chiusa lo scorso 7 maggio con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. I legali del 38enne, come spiegato nei giorni scorsi dall’avvocato Liborio Cataliotti, depositeranno le relazioni entro i venti giorni previsti dal codice. I documenti saranno accompagnati da una memoria difensiva che punta a smontare il capo d’imputazione formulato dai pm, cioè omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Garlasco, la difesa di Sempio sfida la Procura - 1mattina News 13/05/2026 Sullo stesso argomento Garlasco, difesa Sempio al contrattacco: pronte 5 nuove perizieAGI - La difesa di Andrea Sempio passa al 'controattacco' e affida ai consulenti il compito di replicare alle conclusioni dell'inchiesta della... Leggi anche: Garlasco, Sempio a Roma: la difesa prepara 5 consulenze e una nuova perizia psicologica #Garlasco Verranno depositate all'inizio della prossima settimana le 6 consulenze della difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'inchiesta che la procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio. x.com Garlasco, la strategia difensiva di Andrea Sempio: sei consulenze per smontare l'accusa di aver ucciso Chiara PoggiSono sostanzialmente pronte e verranno depositate all'inizio della prossima settimana le sei consulenze della difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. La Procura ... leggo.it Garlasco, l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa: Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di StasiL’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul ... fanpage.it