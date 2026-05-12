La difesa di Andrea Sempio ha deciso di incaricare i propri consulenti di elaborare cinque nuove perizie in risposta alle conclusioni dell'inchiesta della Procura di Pavia, che accusa l’indagato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. La strategia mira a controbattere alle risultanze investigative e a rafforzare la posizione dell’indagato nel procedimento giudiziario in corso.

AGI - La difesa di Andrea Sempio passa al 'controattacco' e affida ai consulenti il compito di replicare alle conclusioni dell'inchiesta della Procura di Pavia che accusa l'indagato di avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco. "Tra ieri e oggi è stato recuperato tutto il materiale probatorio sia quello informatico sia quello documentale - premette l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste l'indagato con Angela Taccia - e iniziato a distribuirlo tra i vari consulenti". E poi elenca gli studi che saranno depositati nei prossimi giorni, tutti su aspetti cruciali nella ricostruzione dell'ipotesi investigativa. Le perizie della difesa: dal DNA all'impronta 33.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, difesa Sempio al contrattacco: pronte 5 nuove perizie

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Garlasco: Andrea Sempio è colpevole

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