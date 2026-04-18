Accoltellato e picchiato per una rapina | traumi alla testa frattura a una spalla e danni al polmone

Un uomo è stato aggredito e ferito durante una rapina avvenuta nel primo pomeriggio. I carabinieri sono intervenuti alle 20 nel pronto soccorso dell’ospedale CTO, dove l’uomo era stato portato con traumi alla testa, una frattura a una spalla e danni al polmone. L’aggressione si sarebbe verificata in un’area pubblica e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili.

I carabinieri della stazione Napoli Capodimonte sono intervenuti intorno alle 20 nel pronto soccorso dell’ospedale CTO. Poco prima un 27enne incensurato si era presentato con ferite multiple da taglio al torace e alla gamba. La vittima riportava anche “traumi multipli cranio facciale con frattura.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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