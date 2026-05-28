Le 15 sedi Rai previste per la vendita, tra cui il Teatro Delle Vittorie e Palazzo Labia, continueranno ad essere vendute. Secondo un rappresentante, questa operazione dovrebbe generare risparmi di circa 10 milioni di euro all’anno. Tuttavia, ci sono dubbi sulla validità di questa stima, poiché i conti dell’amministratore delegato non sembrano completamente coerenti. La decisione di procedere con la vendita è stata presa nonostante le polemiche sollevate.

Le 15 sedi Rai del piano immobiliare saranno vendute. In ogni caso e nonostante le polemiche. Teatro Delle Vittorie e di Palazzo Labia, compresi. A metterlo definitivamente in chiaro ieri l’Ad Rai, Giampaolo Rossi e il Dg Roberto Sergio davanti alla Commissione Cultura alla Camera. I due dirigenti meloniani hanno chiarito che si tratta di strutture inadeguate alle nuove esigenze produttive. La Rai, dunque, se ne libererà, ma – hanno garantito i dirigenti – ciò non vuol dire che abbandonerà le sedi che hanno un valore storico o culturale. Non potendo avere un utilizzo commerciale, infatti, “è di tutta evidenza che debbano essere le istituzioni pubbliche ad indirizzarne il futuro”, ha detto Rossi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sedi Rai, il piano di vendita dei 15 immobili va avanti. Rossi: “Risparmi per 10 milioni l’anno”. Ma i conti dell’ad non tornano

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Rai Vendite e Trasferimenti di Sedi Storiche

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