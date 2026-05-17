Rai 15 immobili di pregio in vendita per pagare la ristrutturazione di Viale Mazzini Le proteste | Svenduto il patrimonio pubblico

La Rai ha deciso di mettere in vendita quindici immobili di pregio per finanziare i lavori di ristrutturazione di Viale Mazzini. La notizia ha suscitato proteste tra alcune componenti, che hanno criticato la cessione del patrimonio pubblico, definendola uno svendita. Nel frattempo, tra chi lavora nell’azienda si registrano commenti di sorpresa e speranza, con alcuni che si dicono increduli e sperano che i lavori possano finalmente partire a breve. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e i dipendenti.

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