Rai 15 immobili di pregio in vendita per pagare la ristrutturazione di Viale Mazzini Le proteste | Svenduto il patrimonio pubblico
La Rai ha deciso di mettere in vendita quindici immobili di pregio per finanziare i lavori di ristrutturazione di Viale Mazzini. La notizia ha suscitato proteste tra alcune componenti, che hanno criticato la cessione del patrimonio pubblico, definendola uno svendita. Nel frattempo, tra chi lavora nell’azienda si registrano commenti di sorpresa e speranza, con alcuni che si dicono increduli e sperano che i lavori possano finalmente partire a breve. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e i dipendenti.
Chi sta seguendo la vicenda, ma soprattutto i dipendenti Rai, gridano al miracolo. “Ma dai, davvero? Partono i lavori? Quasi non ci speravamo più. Era ora!”. L’annuncio dell’inizio dell’opera di ristrutturazione della storica sede Rai di Viale Mazzini, primo edificio interamente in acciaio della Capitale, zeppo di amianto tanto che era pericoloso pure appendere un quadro sul muro, viene preso con un afflato di speranza. Specialmente dal migliaio di dipendenti trasferiti nell’ex palazzo della Wind in via Alessandro Severo, sulla Colombo, distante anni luce dalle strade abituali di Roma Nord: uno psicodramma collettivo anche un po’ grottesco, anche se qualcuno inizia ad abituarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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