Il direttore generale di TeleMeloni ha confermato che il piano riguarda la vendita di 15 sedi Rai, negando rischi per l’occupazione e smentendo che questa operazione serva a coprire le spese per gli stipendi. La proposta ha generato divisioni all’interno della maggioranza politica, soprattutto riguardo al futuro del Teatro delle Vittorie, con opinioni contrastanti tra i rappresentanti. La discussione prosegue senza ancora una decisione definitiva.

“Smentisco categoricamente sia i rischi sull’occupazione, sia la falsa narrazione secondo cui il piano ( di vendita di 15 sedi Rai, ndr ) servirebbe a pagare gli stipendi. Questa governance ha chiuso gli ultimi tre bilanci in equilibrio e l’azienda è sana e in ottima salute”. Così ieri, il Direttore generale (ed ex Ad) della Rai, Roberto Sergio, ha negato in un’intervista a Rtv San Marino le voci secondo le quali Viale Mazzini sarebbe costretta a cedere le sue sedi di prestigio sparse per l’Italia per ristrettezze economiche. Ma allora perché venderle? Per Sergio il piano immobiliare “non nasce per ripianare debiti”, ma “per costruire la Rai del futuro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - TeleMeloni, il Dg Sergio promuove il piano di vendita delle 15 sedi Rai. Ma la maggioranza si spacca sul futuro del Teatro delle Vittorie

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