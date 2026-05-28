Sechi sotto tutela | minacce anarchiche dopo gli editoriali sulla morte

Notizia in breve

Due attivisti sono stati identificati tra le persone coinvolte nell’esplosione di un ordigno a Roma. Le autorità hanno riferito che l’attacco è stato motivato da minacce anarchiche legate a editoriali sulla morte di un individuo. Secondo le indagini, gli attivisti hanno utilizzato l’ordigno per spingere lo Stato a intervenire, senza però causare feriti o danni ingenti. La Polizia sta proseguendo con le verifiche sulle modalità dell’attacco e sui responsabili.