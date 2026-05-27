Il direttore di una testata giornalistica e ex direttore di un'agenzia di stampa è stato messo sotto tutela a causa di alcune minacce ricevute da gruppi anarchici. La decisione di adottare misure di protezione è stata presa dalle autorità competenti. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle circostanze specifiche o alle tempistiche degli eventi. La tutela è stata disposta per garantire la sicurezza del soggetto coinvolto.

AGI - Il direttore di Libero ed ex direttore dell'AGI, Mario Sechi, è sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Le intimidazioni, secondo quanto si apprende, sono arrivate in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi sulla morte - avvenuta a Roma il 20 marzo scorso -, di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici che hanno perso la vita per l'esplosione di un ordigno che stavano confezionando. L'inchiesta sull'esplosione è delegata ai poliziotti della Questura di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici

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