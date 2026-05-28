Il direttore di Libero, sotto scorta, ha affrontato pubblicamente gruppi anarchici, dicendo: “Eccomi qua, cannibali”. In una nota successiva, ha riferito che la sua vita è cambiata drasticamente in poche ore. Dopo le dichiarazioni di martedì sera di un politico in diretta televisiva, le minacce e le intimidazioni rivolte al giornalista sono tornate a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Al netto di Giuseppe Conte, che dopo le stilettate di martedì sera in diretta tv indirizzate al direttore Sechi, oggi fa un passo (da coccodrillo?) indietro, minacce e intimidazioni al direttore di Libero tornano al centro della cronaca nera e di quella politica. Dopo le stilettate tv, Conte telefona a Sechi e gli esprime solidarietà sulle minacce anarchiche. Secondo quanto si apprende, il presidente M5s Giuseppe Conte, ha telefonato al giornalista nel mirino intimidatorio degli anarchici per esprimergli la solidarietà sua e della comunità pentastellata, condannando con fermezza le derive violente che in nessun caso possono minare la libertà di espressione e il diritto di parola di un cittadino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sechi sotto scorta sfida gli anarchici: “Eccomi qua, cannibali”. Poi la nota intima: “La mia vita cambiata in mezza giornata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Sechi è sotto scorta dopo le minacce di morte: "Non la volevo, in mezza giornata la mia vita è cambiata"Mario Sechi, giornalista e direttore di un quotidiano, è stato messo sotto protezione in seguito a minacce di morte provenienti da gruppi anarchici o...

Leggi anche: Scorta per Mario Sechi dopo una minaccia: “In mezza giornata la mia vita è cambiata”

Da Giletti a Federica Angeli oltre 200 giornalisti sotto scorta e tutela in ItaliaOltre 200 giornalisti italiani, inclusi Sechi, Giletti e Angeli, vivono sotto scorta o tutela. Minacciati da mafia, terrorismo e criminalità per le loro inchieste. adnkronos.com

Sechi sotto scorta, 'dagli anarchici minacce serie e concrete'Il direttore di Libero Mario Sechi è da un paio di settimane sotto scorta per minacce ricevute dall'area anarco-antagonista. Serie, concrete, dirette, le ha definite il giornalista. (ANSA) ... ansa.it