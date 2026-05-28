Sechi | Licenziato da Angelucci mentre sono sotto scorta

Mario Sechi ha annunciato di essere stato licenziato da Angelucci mentre si trovava sotto scorta. La comunicazione è avvenuta tramite un post sui social da parte dello stesso giornalista. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del licenziamento o sulle circostanze specifiche. La notizia riguarda la fine del suo incarico come direttore di Libero.

Mario Sechi non è più il direttore di Libero. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista in un post sui social. “ Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti”. Così in un post su X Sechi annuncia la rimozione dall’incarico di direttore del quotidiano Libero. Sechi è stato messo sotto tutela per aver ricevuto alcune minacce da parte degli anarco-insurrezionalisti. Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti. — Mario Sechi (@masechi) May 28, 2026 Il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temi più discussi: Lazio, Gattuso a Lotito: Dobbiamo blindare i big. Quali sono gli incedibili secondo l’allenatore; Sciopero treni, cancellazioni e ritardi in Lombardia. Disagi per guasto alla stazione Greco Pirelli; Monopattini nel mirino dei vigili, a Bari dieci multe per chi non ha la targa: Controlli a tappeto; Emilia-Romagna, il caldo resiste: fino a 36-37 gradi. Ma è allerta gialla per temporali.

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