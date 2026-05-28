Mario Sechi ha dichiarato di essere stato licenziato da Libero mentre si trovava sotto scorta. Secondo le sue parole, il licenziamento è avvenuto nel momento in cui era minacciato di morte da gruppi terroristici anarco-insurrezionalisti. Sechi ha attribuito la decisione di licenziarlo a una persona chiamata Angelucci. Non sono state fornite ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulla vicenda.

« Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti». Lo scrive su X Mario Sechi, che come direttore di Libero è stato messo sotto scorta per le minacce degli anarchici ricevute proprio per alcuni editoriali sul giornale che oggi gli viene chiesto di lasciare. «Devo metterti sotto tutela»: il racconto della scorta «Devo metterti sotto tutela». Comincia così il racconto del direttore di Libero ed ex direttore dell' AGI nel suo editoriale, in cui ricostruisce il momento in cui il prefetto Claudio Sgaraglia gli comunica la decisione di assegnargli la scorta in seguito alle minacce ricevute dagli anarco-insurrezionalisti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mario Sechi: «Licenziato da Libero proprio mentre vado sotto scorta»

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