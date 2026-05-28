AGI - "Devo metterti sotto tutela". Comincia così il racconto del direttore di Libero ed ex direttore dell'AGI, Mario Sechi, nel suo editoriale in cui ricostruisce il momento in cui il prefetto Claudio Sgaraglia gli comunica la decisione di assegnargli la scorta in seguito alle minacce ricevute dagli anarco-insurrezionalisti. Il dialogo con il prefetto e il questore di Milano. "Non voglio la scorta, non l'ho mai chiesta", prova a opporsi Sechi. Ma la risposta del prefetto è netta: "Non puoi decidere tu, è necessario". Poco dopo, racconta Sechi, arriva a casa il questore Bruno Megale insieme al coordinatore delle scorte. Anche in quel caso insiste sul proprio "manifesto di liberta'" ma il questore gli conferma che si tratta di "una minaccia diretta sulla tua persona". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mario Sechi racconta, "la mia nuova vita sotto scorta". Poi annuncia: "Angelucci mi ha licenziato"

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