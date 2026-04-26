Roma, 26 aprile 2026 – Dopo il terzo attentato, si torna a parlare di un possibile ritorno di un personaggio politico che aveva già attirato l’attenzione in passato. I precedenti episodi e il tono dimesso di alcune dichiarazioni hanno alimentato dubbi sulla reale natura di quanto accaduto. Tre indizi sono stati messi in evidenza come prove che potrebbero collegare gli eventi tra loro, lasciando aperta la discussione sulla loro possibile connessione.

Roma, 26 aprile 2026 - Attentato scampato oppure un sistema per aumentare la propria popolarità, prima di un appuntamento elettorale, quando la popolarità è in calo? Tra qualche anno saranno queste le domande che gli storici si faranno – se se le faranno – sui tre attentati che Donald Trump ha subito, uno da candidato e due da presidente in carica. Un record. I presidenti americani vittime di un attentato durante il loro mandato sono stati cinque, tutti eletti in un anno con lo zero finale: Abramo Lincoln (eletto nel 1860), James Garfield (eletto nel 1880), William McKinley (eletto nel 1900), John F. Kennedy (eletto nel 1960) e Ronald Reagan...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal terzo attentato spunta un nuovo (o rinnovato?) Trump. I precedenti, il tono dimesso e quei tre indizi che fanno una prova

Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

Notizie correlate

Leggi anche: La regina del tono su tono è tornata. E ha portato con sé un nuovo ciondolo dal valore speciale

Leggi anche: Attentato a Trump, al Washington Hilton nel 1981 l’attentato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Carlo De Benedetti, affari d'oro con Trump: cosa spunta dal bilancio | Libero Quotidiano.it.

Dal terzo attentato spunta un nuovo (o rinnovato?) Trump. I precedenti, il tono dimesso e quei tre indizi che fanno una provaTra qualche anno gli storici si interrogheranno sulle tre occasioni in cui qualcuno ha cercato di far fuori il tycoon. Anche se ieri sera, in realtà, l’attentatore non è riuscito neppure ad arrivare n ... quotidiano.net

Video attentato a Trump: sparatoria al gala coi giornalisti | Cos’è successo: killer arrestato con molte armiCos'è successo all'Hilton di Washington durante gala dei giornalisti: video dell'attentato a Trump, il Presidente illeso e l'arresto di un 31enne ... ilsussidiario.net