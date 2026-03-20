Umberto Bossi ha affermato che senza sua moglie Manuela, la Lega non sarebbe mai nata, sottolineando il ruolo importante che ha avuto nella sua vita. Ha aggiunto che, per lui, l’unica donna significativa è sua moglie e che, durante i momenti difficili, non sa come avrebbe fatto senza di lei. Le sue parole si sono concentrate sulla figura femminile al suo fianco.

Questo articolo è stato pubblicato su Vanity Fair il 12 maggio del 2007. Ripubblichiamo oggi l'intervista a Umberto Bossi nel giorno della scomparsa del fondatore della Lega Sabato 5 maggio, tarda serata. La conversazione tra me e Umberto Bossi, 65 anni, segretario federale della Lega Nord, inizia così. Siamo seduti nell’atrio di una scuola elementare di Bergamo; al piano di sopra, nell’auditorium, proiettano il film di Renzo Martinelli Il mercante di pietre, storia di un italiano convertitosi all’Islam e al terrorismo. Segue dibattito organizzato dalla Lega. La sala è piena. Quando l’auto del segretario è arrivata, circa due ore prima, una folla gli è subito andata incontro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Umberto Bossi: «Se non ci fosse stata mia moglie Manuela, la Lega non sarebbe mai nata»

Articoli correlati

Chi è Manuela Marrone, la moglie di Umberto BossiManuela Marrone è nata il 26 novembre 1953 a Catania, in Sicilia, ma la sua famiglia si trasferì a Milano quando era ancora giovane.

Leggi anche: Morto Umberto Bossi, l’amore infinito per la moglie Manuela: quando si sono conosciuti

Una raccolta di contenuti su Umberto Bossi

Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; Riecco i barbari sognanti. Giorgetti rilancia la corrente di Maroni, che vuole un'altra Lega (di A. Raimo); A2a stacca la cedola, al Comune di Bergamo 2,3 milioni. A Milano e Brescia 80.

È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'Il popolo della Lega Nord piange Umberto Bossi, il fondatore della Lega e l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania. Il decesso all'ospedale di Circolo di Vares ... msn.com

Umberto Bossi, il leader che trasformò il risentimento in un progetto politicoDalla Lega Lombarda alla nascita della Lega Nord, fino all’exploit dei primi anni di Tangentopoli, il Senatùr costruì una macchina politica formidabile, capace di occupare il vuoto lasciato dai partit ... editorialedomani.it

Il cordoglio per la morte di Bossi. "Grazie Umberto". Le parole commosse di Fontana, l'analisi di Zaia, la nota dello staff di Salvini - facebook.com facebook

Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord x.com