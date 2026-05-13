Al Foro Italico, il numero uno del mondo ha vinto facilmente il derby sul centrale contro un avversario locale. Un altro italiano ha invece ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, dopo aver annullato quattro match point e vinto in rimonta contro un avversario di classifica superiore. Un commento di un addetto ai lavori ha sottolineato la prestazione di un giovane atleta, definendolo “fenomenale” ma ancora “acerbo”.

Oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner, che si è aggiudicato agevolmente il derby sul centrale con Andrea Pellegrino, anche Luciano Darderi ha staccato il pass per i quarti di finale sulla terra rossa del Foro Italico annullando quattro match point e battendo in rimonta il n.3 del ranking Alexander Zverev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Il problema dei campi di Roma è annoso. Non dimentichiamo che, da diversi anni, si giocano anche le pre-qualificazioni, quindi questi campi sono pronti da tempo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Jodar fenomenale: se non fosse acerbo, ci sarebbe da preoccuparsi…”

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