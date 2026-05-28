Se l' antisemitismo è progressismo

Durante il Roma Pride, l'associazione ebraica Lgbtq+ Keshet Italia è stata esclusa dall'evento a causa della sua posizione sul conflitto a Gaza. La decisione è stata comunicata in relazione alle divergenze con le opinioni espresse dal movimento partecipante. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche o alle procedure adottate per l'esclusione.

Gentile direttore Feltri, ho letto che al Roma Pride è stata esclusa l'associazione ebraica Lgbtq+ Keshet Italia per il mancato allineamento alle posizioni del movimento sul conflitto a Gaza. Le confesso che faccio fatica persino a comprendere ciò che leggo. Possibile che oggi persino i gay debbano essere sottoposti a un test ideologico per poter partecipare a una manifestazione che dovrebbe parlare di inclusione, libertà e diritti? Possibile che si venga discriminati non per ciò che si è, ma perché ebrei o semplicemente non abbastanza ostili a Israele? Mi sembra un cortocircuito mostruoso e un antisemitismo sempre più esplicito, mascherato da attivismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Antisemitismo e pro pal sono collegati | Nessuno escluso

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