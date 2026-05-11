Wagner è il nemico perché la musica europea non appartiene al progressismo

Un commento su Richard Wagner, definito come nemico perché la musica europea non sarebbe legata al progresso, ha suscitato ironia a Roma. La battuta riguardante il presunto finanziamento del compositore da parte di Hitler ha generato risate, evidenziando come alcune dichiarazioni possano risultare fuori luogo o infondate. La discussione si concentra su questa affermazione e le reazioni che ha provocato tra il pubblico.

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