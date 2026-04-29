i killer dem sono figli sani del progressismo

Recentemente sono state segnalate nuove azioni contro un ex presidente degli Stati Uniti, attribuite a individui collegati alla sinistra politica. Le fonti indicano che queste azioni non sono frutto di comportamenti isolati, bensì rappresentano una serie di atti compiuti da persone associate a questa fazione. Le autorità stanno ancora analizzando le circostanze e le responsabilità di ciascun episodio.

Eppure ancora una volta, dopo la pallottola che aveva colpito di striscio Donald Trump in campagna elettorale e dopo quella che ha ucciso Charlie Kirk, stiamo assistendo allo spettacolo della violenza omicida completamente metabolizzata e resa componente etica da un mondo a se stante che per caratteristiche e dinamiche somiglia sempre più a un manicomio. Ma non a un manicomio criminale con i pazienti idrofobi, sedati e costretti nelle camicie di forza, piuttosto ad uno di quegli istituti di cura così sereni e tranquilli nei quali i pazienti indugiano in attività ricreative insieme alle infermiere. Occorre prendere atto che ciò a cui si sta...🔗 Leggi su Laverita.info

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