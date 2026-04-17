Tortora | Se andasse via Conte De Laurentiis vorrebbe Allegri ma rimarrà al Milan C’è un solo favorito per il Napoli e vi svelo chi è – ESCLUSIVA

Il giornalista e conduttore partenopeo ha rilasciato un’intervista esclusiva a Calcionews24, durante la quale ha commentato alcune situazioni legate al mondo del calcio. Ha parlato delle possibili decisioni di un allenatore in vista di un trasferimento e ha fatto riferimento a una preferenza di un dirigente per un altro tecnico, confermando che un allenatore rimarrà nel suo attuale club. Inoltre, ha fornito dettagli su un favorito per una squadra del massimo campionato italiano.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Esposito, in Inter Cagliari è di nuovo Pio contro Seba: dai Baresi agli Inzaghi e Thuram, gli altri fratelli avversari in Serie A Marchisio a sorpresa: «Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tortora: «Se andasse via Conte De Laurentiis vorrebbe Allegri ma rimarrà al Milan. C’è un solo favorito per il Napoli e vi svelo chi è» – ESCLUSIVA Notizie correlate Leggi anche: Napoli, e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis Napoli, e se Conte andasse via? Spuntano due nomi sulla lista di De LaurentiisSe Antonio Conte accettasse la chiamata della Nazionale italiana, il Napoli dovrebbe già avere i sostituti pronti. Altri aggiornamenti Aurelio De Laurentiis: «Se Conte vuole andare via lo deve dire subito»Il presidente del Napoli spiega a «The Athletic: «O decide immediatamente, dicendomi: Voglio andare via, in tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. corriere.it Napoli, parla De Laurentiis: «Conte non lascerà il Napoli, è come la sua creatura»«Conte in Nazionale? O subito o niente. Ha un altro anno con me, il Napoli è una sua creatura e se andasse via la ucciderebbe». Se quella di De Laurentiis è una ... ilmattino.it